2018-09-17T10:07:38+03:00
Происшествия

В Калининграде горел цветочный магазин

Причиной пожара, как уже выяснили, стало короткое замыкание
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на воскресенье 16 сентября пожарные по тревоге выезжали на ул. Шевченко в Калининграде. В 06.27 там загорелся магазин.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России, речь идет о цветочном магазине «Розенштрассе». В одном из торговых помещений загорелся холодильник. Как удалось выяснить, случилось это в результате короткого замыкания электропроводки.

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС, так что серьезных последствий удалось избежать. Хотя помещение магазина оказалось частично закопчено.

О пострадавших не сообщается.

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