Под Полесском утонул BMW X5
К счастью, никто не пострадал
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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В поселке Матросово Полесского района в минувшую субботу, 15 сентября, в канале утонул автомобиль.
Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в социальных сетях, под воду ушел BMW X5.
Очевидцы засняли происшествие на видео. По предварительной информации иномарка скатилась в воду в то время, когда водитель грузил лодку.
Автомобиль полностью погрузился в воду, прежде чем его удалось вытащить. О пострадавших не сообщается.