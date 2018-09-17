2018-09-17T10:21:58+03:00
Происшествия

Под Полесском утонул BMW X5

К счастью, никто не пострадал
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Изменить размер текста:

В поселке Матросово Полесского района в минувшую субботу, 15 сентября, в канале утонул автомобиль.

Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в социальных сетях, под воду ушел BMW X5.

Очевидцы засняли происшествие на видео. По предварительной информации иномарка скатилась в воду в то время, когда водитель грузил лодку.

Автомобиль полностью погрузился в воду, прежде чем его удалось вытащить. О пострадавших не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале