Под Полесском утонул BMW X5

17 Сент. 10:13 2018-09-17T10:21:58+03:00

К счастью, никто не пострадал

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В поселке Матросово Полесского района в минувшую субботу, 15 сентября, в канале утонул автомобиль.

Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в социальных сетях, под воду ушел BMW X5.

Очевидцы засняли происшествие на видео. По предварительной информации иномарка скатилась в воду в то время, когда водитель грузил лодку.

Автомобиль полностью погрузился в воду, прежде чем его удалось вытащить. О пострадавших не сообщается.