Калининградец угощал приятелей пивом, расплачиваясь по чужой кредитке

17 Сент. 10:14 2018-09-17T10:14:30+03:00

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Обнаружил, что потерял свою банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты житель Калининграда тогда, когда на его мобильник поступило СМС-сообщение о снятии денег со счета. Пока горожанин добежал до банка, чтобы заблокировать «кредитку», кто-то произвел с помощью нее еще несколько платежей.

Как установили полицейские, карточка использовалась в одном из городских баров. Просмотрев записи установленных в питейном заведении видеокамер, оперативники обратили внимание на веселую компанию из пяти парней. Один из них постоянно угощал приятелей, но что характерно – за раз платил не больше тысячи рублей.

- В этом случае знание ПИН-кода не требовалось, надо лишь приложить кредитку к терминалу, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Аттракцион невиданной щедрости за чужой счет закончился для калининградца возбуждением уголовного дела по признакам статьи УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».