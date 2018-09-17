2018-09-17T10:28:57+03:00
Общество

В Калининградской области выбрали лучшего водителя автобуса

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей пассажирских автобусов.

В конкурсе принимали участие 12 человек из девяти автотранспортных предприятий области. Впервые в соревнованиях участвовала девушка-водитель автобуса Олеся Пыжик, которая на протяжении 9 лет работает водителем рейсового автобуса в Калининграде.

По итогам двух этапов конкурса лучшим водителем 2018 года стал Павел Нестеров, водитель 1 класса автопредприятия «Тотем» Калининграда. Он показал лучшие результаты и в теории, и на практике. Второе место занял водитель 1 класса Максим Буслов из Советска (автопредприятие ИП Гриньков Р.Г.). На третьем месте – водитель 1 класса из Гусева Вячеслав Савинцев (автопредприятие ООО «Автоколонна 1802»).

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