2018-09-17T10:36:40+03:00
Экономика

Калининградская область в 2017 году экспортировала бумаги и картона на 2,2 миллиарда долларов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В прошлом году экспорт древесины и продукции деревообработки из Калининградской области вырос на 20 процентов и составил 7,86 млрд долларов. Об этом сообщил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков. Объем экспорта бумаги и картона достиг 2,2 миллиарда долларов, что на 16 процентов выше показателя 2016 года.

Почти 90 процентов своей продукции поставляет на экспорт компания «Лесобалт».

- Это одно из важнейших направлений в экспортной стратегии региона, – отметил Дмитрий Кусков. – Готовы помогать таким экспортерам и в регионе, используя возможности наших институтов поддержки бизнеса, и на федеральном уровне, содействуя включению наших предприятий в программы международной кооперации и экспорта.

Всего в лесопромышленной отрасли Калининградской области работают 873 предприятия. Из них почти 300 компаний занимаются обработкой древесины и производством изделий из дерева, более 120 – производством бумаги и бумажных изделий, 463 предприятия – производством мебели. Почти треть от общего числа работников отрасли занята на пяти крупнейших предприятиях: «Лесобалт», «Логистика» («Интердизайн»), «Аквелла», «ВЕРА» и «Атлас-Маркет».

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