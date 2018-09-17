Калининградский зоопарк поменял режим работы

17 Сент. 10:39 2018-09-17T10:39:58+03:00

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Калининградский зоопарк меняет режим работы с понедельника, 17 сентября. Зоопарк закрывается на час раньше обычного, и теперь будет работать с 9:00 до 18:00. Кассы открыты до 17:00. Павильоны - до 17:45. Информация об этом размещена на сайте учреждения.

В пресс-службе зоопарка отметили, что входной билет в зоопарк можно приобрести онлайн на официальном сайте. Распечатывать электронный билет не нужно. Достаточно просто показать его на экране смартфона контролеру у входа.

Обладатели электронных билетов проходят в зоопарк без очереди.