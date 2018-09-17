В госпитале для ветеранов войн открылась «Академия третьего возраста»

17 Сент. 10:56 2018-09-17T10:57:58+03:00

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В Калининграде в госпитале для ветеранов войн открылся культурно-досуговый центр «Академия третьего возраста». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центре кроме традиционного рукоделия, появились новые направления: финансовая грамотность и правовые знания, информационные технологии, охрана безопасности жизнедеятельности, туризм и краеведение и многое другое – всего более 20 групп, кружков и спортивных секций.

- Центр ориентирован на работу с людьми, у которых с возрастом появляется свободное время для реализации скрытых талантов. У них есть силы, желание, а теперь и возможность овладеть новыми навыками, умениями, принять участие в разработке и осуществлении значимых общественных проектов, – подчеркнула министр социальной политики Анжелика Майстер.

Каждый курс в Центре рассчитан на срок от 1 до 3 месяцев. Программы занятий включают лекции, семинары, экскурсии, тренинги, и другие формы обучения. Формирование групп только началось и будет проводиться в постоянном режиме.

Всего в 2018 году в рамках работы университета третьего возраста смогут обучиться почти 1 700 человек, большая часть из них – 901 – планируют изучить компьютерную грамотность.