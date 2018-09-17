2018-09-17T10:57:58+03:00
Общество

В госпитале для ветеранов войн открылась «Академия третьего возраста»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде в госпитале для ветеранов войн открылся культурно-досуговый центр «Академия третьего возраста». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центре кроме традиционного рукоделия, появились новые направления: финансовая грамотность и правовые знания, информационные технологии, охрана безопасности жизнедеятельности, туризм и краеведение и многое другое – всего более 20 групп, кружков и спортивных секций.

- Центр ориентирован на работу с людьми, у которых с возрастом появляется свободное время для реализации скрытых талантов. У них есть силы, желание, а теперь и возможность овладеть новыми навыками, умениями, принять участие в разработке и осуществлении значимых общественных проектов, – подчеркнула министр социальной политики Анжелика Майстер.

Каждый курс в Центре рассчитан на срок от 1 до 3 месяцев. Программы занятий включают лекции, семинары, экскурсии, тренинги, и другие формы обучения. Формирование групп только началось и будет проводиться в постоянном режиме.

Всего в 2018 году в рамках работы университета третьего возраста смогут обучиться почти 1 700 человек, большая часть из них – 901 – планируют изучить компьютерную грамотность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале