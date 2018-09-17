В Калининградской области в два раза увеличилось количество внеплановых проверок

17 Сент. 11:04 2018-09-17T11:04:06+03:00

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В первом полугодии 2018 года в Калининградской области было проведено 2 034 проверок. Об этом на правительственной «оперативке» рассказала министр регионального контроля Елена Серая.

По словам министра, количество плановых проверок составило 73 по сравнению с 51 в первом полугодии 2017 года. При этом Значительно возросло количество внеплановых проверок – почти на тысячу – было 942, стало 1 961.

- В этом году в рамках осуществления жилищно-лицензионного контроля за деятельностью управляющих компаний начали проверять их на подготовку к эксплуатации жилищного фонда в зимний период, – отметила Елена Серая. – Ранее такие проверки не проводились, но это необходимо делать в обязательном порядке, поэтому в план мы включили большее количество проверок и уже их провели.

В частности, проверки проходили в пяти муниципалитетах: в Калининграде, Зеленоградске, Багратионовске, Черняховске и Гусеве. В Калининграде в ходе плановой проверки в отношении ТСЖ были выявлены нарушения правил безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.