В Калининграде из-за аварии на теплотрассе отключили горячую воду на пяти улицах

17 Сент. 12:16 2018-09-17T13:13:19+03:00

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В Калинниграде из-за протечки на теплотрассе до 22 часов будут отключена горячая вода на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Воды не будет в домах на ул. Еловая аллея 31-69, ул. Дадаева 56-62, ул. Парт. Железняка 4-18, ул. Куйбышева 17-187,139(д/с№ 123),15(СОШ № 33), пер. Майский 1-5.

Подачу холодной воды для плановых работ на различных участках сетей планируется отключить в дома:

- ул. А. Невского 189,193, ул. Гончарова 5-15, ул. Брянская 2,3-5– с 9.00 до 18.00;

- ул. Гагарина 16а, ул. Малоярославская 2-4,5-11 – с 9.00 до 20.00;

- ул. Киевская 100-130,125-129 – с 10.00 до 16.00;

- ул. Закавказская 24-30,31-39,19(д/с № 74 корп. 2), ул. Нахимова 14, 9 (д/с № 74 корп. 1) – с 9.30 до 17.00.

Без света в связи с ремонтными работами в течение дня останутся дома на:

- ул. Зарайская 1-19, пр-т Московский 83-93, ул. Фрунзе 4– с 9.00 до 18.00;

- ул. Коммунистическая 53-79– с 9.00 до 20.00;

- ул. Ген. Буткова 1,18,19-21, пр-т Московский 6, наб. Петра Великого 7 – с 13.30 до 18.00.