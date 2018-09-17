В Калининграде вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора
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В Калининградской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и просят у бизнесменов деньги. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.
В сентябре предпринимателям поступали звонки от женщины, которая сообщала о предстоящей проверке и предлагала купить некие материалы в сфере защиты прав потребителей для информационных стендов.
О всех случаях подобных обращений Роспотребнадзор просит сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.