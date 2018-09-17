Калининградец решил зарезать соперника в любви

17 Сент. 12:31 2018-09-17T12:31:38+03:00

Молодой мужчина с ножевым ранением находится в больнице, его обидчик – в следственном изоляторе

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Характер ранения поступившего в приемный покой одной из больниц Калининграда молодого мужчины врачи определили быстро – проникающее ножевое. И, как положено в подобных ситуациях, немедленно поставили в известность о «криминальном» пациенте полицию.

Был известно, что раненого доставили в медучреждение от подъезда дома по улице Галицкой. Следственно-оперативная группа немедленно выехала по данному адресу.

- Сотрудники Управления угрозыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого опросили возможных очевидцев, собрали улики, проверили связи потерпевшего, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Выяснилось, что удар ножом 28-летнемуц калининградцу нанес его знакомый, который на год старше.

Как стало известно, мужчины давно уже соперничали из-за девушки. После того как пролилась кровь, прошло не больше часа, и поножовщик оказался задержан. Убегая от оперов, он выбросил орудие преступления, однако это вряд ли поможет избежать уголовной ответственности. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, действующее законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.