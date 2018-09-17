2018-09-17T12:36:32+03:00
Общество

В Полесске будут судить директора интерната за вырубку тополя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Полесский районный суд направлено уголовное дело по обвинению директора психоневрологического интерната в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В январе этого года директор приказала срубить тополь, растущий на территории интерната «Забота». При этом, отметили в ведомстве, угроза падения дерева отсутствовала. Ущерб от вырубки составил свыше 80 тысяч рублей.

В отношении директора завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка, не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

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