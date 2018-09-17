В Полесске будут судить директора интерната за вырубку тополя
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Полесский районный суд направлено уголовное дело по обвинению директора психоневрологического интерната в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В январе этого года директор приказала срубить тополь, растущий на территории интерната «Забота». При этом, отметили в ведомстве, угроза падения дерева отсутствовала. Ущерб от вырубки составил свыше 80 тысяч рублей.
В отношении директора завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка, не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».