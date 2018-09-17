В Гвардейском районе 72-летний пенсионер спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП в Гвардейском районе в воскресенье, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 49-м километре автодороги Калининград-Нестеров. 72-летни водитель «Ауди А4» решил развернуться на трассе, не убедился в безопасности маневра и врезался в другую «Ауди», которая двигалась в попутном направлении.
В результате ДТП пострадал виновник происшествия и двое пассажиров «Ауди 100» (27-летняя женщина и 7-летний мальчик).