2018-09-17T12:43:01+03:00
Происшествия

В Гвардейском районе 72-летний пенсионер спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП в Гвардейском районе в воскресенье, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 49-м километре автодороги Калининград-Нестеров. 72-летни водитель «Ауди А4» решил развернуться на трассе, не убедился в безопасности маневра и врезался в другую «Ауди», которая двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал виновник происшествия и двое пассажиров «Ауди 100» (27-летняя женщина и 7-летний мальчик).

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