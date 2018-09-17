В Советске задохнулась в дыму двухлетняя девочка

17 Сент. 13:00 2018-09-17T13:23:23+03:00

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Днем 15 сентября жильцы одного из домов в Советске решили затопить печь – на улице похолодало. Одна из боковых стен печки выходила в соседнюю комнату, где в этот момент спала двухлетняя дочь хозяев квартиры. Через некоторое время бабушка девочки почуяла сильный запах дыма, вошла и увидела, что внучка без сознания лежит на полу. Сразу же вызвали «Скорую».

- Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в лечебном учреждении, - сообщили в региональном Управлении СКР. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка, опрошены очевидцы инцидента, проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.