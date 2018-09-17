В Калининграде презентуют комикс о жизни Иммануила Канта
Художница Ольга Дмитриева представит книжку в Музее изобразительных искусств
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская художница Ольга Дмитриева представит комикс о жизни философа Иммануила Канта. Автор расскажет о том, как и почему был создан комикс.
Презентация книжки с картинками под названием «Жизнь и суждения философа Иммануила Канта» пройдет 21 сентября в Музее изобразительных искусств.
Как рассказали в музее, комикс был создан Дмитриевой в результате увлеченности философией Канта и попытка понять его непростые суждения.
Вход на встречу с художником свободный, начало в 19:00.