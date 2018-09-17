2018-09-17T13:02:49+03:00
Звезды

В Калининграде презентуют комикс о жизни Иммануила Канта

Художница Ольга Дмитриева представит книжку в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининградская художница Ольга Дмитриева представит комикс о жизни философа Иммануила Канта. Автор расскажет о том, как и почему был создан комикс.

Презентация книжки с картинками под названием «Жизнь и суждения философа Иммануила Канта» пройдет 21 сентября в Музее изобразительных искусств.

Как рассказали в музее, комикс был создан Дмитриевой в результате увлеченности философией Канта и попытка понять его непростые суждения.

Вход на встречу с художником свободный, начало в 19:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале