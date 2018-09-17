2018-09-17T13:12:22+03:00
Происшествия

Стало известно самочувствие девочки, упавшей со Второго эстакадного моста в Калининграде

Надежда Ржевская
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В субботу вечером 12-летняя девочка упала со Второго эстакадного моста в Калининграде. Ребенок получил серьезные травмы. Как стало известно "Комсомолке", девочка упала лицом на припаркованный автомобиль.

По данным, которыми располагает редкация, в настоящий момент ребенок находится в реанимации Детской областной больницы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние, в котором находится девочка, тяжелое. Потребуется время и ребенку, и семье, чтобы вернуться к привычной жизни.

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