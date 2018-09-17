На Советском проспекте «Мерседес» сбил 18-летнюю девушку

17 Сент. 13:19 2018-09-17T13:20:50+03:00

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В воскресенье в Калининграде в результате наезда пострадала пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Советском проспекте в 15:20. Водитель «Мерседеса» не стал останавливаться перед пешеходным переходом, по которому проезжую часть пересекала 18-летняя девушка.

В результате наезда она получила травмы и была госпитализирована.