2018-09-17T13:28:35+03:00
Общество

Калининградец выиграл грант в 200 тысяч на создание школы «Агросело-2030»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградец Виктор Голубенков рамках форума «Молодые аграрии» выиграл грант в 200 тысяч рублей на создание региональной школы «Агросело-2030», которая объединит актив Российского союза сельской молодежи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В формате школы пройдет обучение основам организации и проведения мероприятий. По окончании образовательного блока участники реализуют проекты в качестве домашнего задания. Я очень стремился реализовать данный проект, чтобы улучшить жизнь в селах. У каждого есть мечта, которая должна стать целью, – отметил Виктор Голубенко.

Форум является образовательной площадкой интенсивного обучения, в работе которого приняли участие более полутора тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Его цель – вовлечение активной молодежи и перспективных проектных команд в решение наиболее актуальных социально-экономических и общественно-политических задач.

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