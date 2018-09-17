У калининградца украли только что купленный мобильник

17 Сент. 14:05 2018-09-17T14:06:07+03:00

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Калининградец так отдался увлекательному процессу шопинга, что и не заметил, как чья-то ловкая рука вытянула у него из сумки только что купленный за девять тысяч рублей мобильник. Когда обнаружил пропажу, отправился в полицию.

Сотрудники угрозыска выяснили маршрут передвижения потерпевшего и просмотрели записи видеокамер наблюдения на его пути. После долгой и кропотливой работы удалось идентифицировать подозреваемого. После его задержания выяснилось, что опера не ошиблись: при обыске по месту жительства ранее судимого 39-летнего мужчины нашли картонную коробку от похищенного телефона.

Вору светит пяток лет в зоне – это еще, если не будет установлено, что он причастен к другим подобным преступлениям. А всем калининградцам – несколько практических рекомендаций от УМВД России по Калининградской области, как уберечь себя от карманников:

- Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание.

- Используйте нагрудные кошельки. Это очень надежный способ хранения, так как в этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно.

- Следите, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе.

- Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.

- Не храните в кошельке записку с ПИН кодом от кредитной карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте.

- Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку.

- Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег располагаете. Не стоит брать с собой лишние наличные.

- Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.