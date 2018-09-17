В Калининградской области в двух охотничьих угодьях ввели карантин из-за АЧС
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в двух охотничьих угодьях ввели карантин из-за АЧС. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте регионального правительства.
До 20 сентября карантин вводится в на территории Гусевского городского округа в границах охотничьего угодья «Майское». Там был обнаружен труп дикого кабана.
До 2 сентября карантин вводится в Славском городском округе в границах охотничьего угодья «Каменское».