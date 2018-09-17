В школах Калининграда планируют ввести единое меню

17 Сент. 14:35 2018-09-17T14:35:21+03:00

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В администрации Калининграда обсудили пилотный проект Калининградской области, посвященный реализации единого меню в рамках совершенствования организации школьного питания. Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, присутствующие на совещании чиновники поддержали необходимость внедрения единого меню во всех общеобразовательных учреждениях города.

В частности, проект единого меню предложено представить на очередном совещании 20 сентября, в дальнейшем он пройдет экспертизу в ведущих научно-исследовательских институтах питания Российской Федерации.