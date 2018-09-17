2018-09-17T14:59:07+03:00
Спорт

СМИ: Валерий Непомнящий в ближайшее время может покинуть "Балтику"

Кирилл Алексеев
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Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственные источники.

В качестве одного из основных кандидатов руководство клуба из Калининграда рассматривает Юрия Красножана. В разные годы 55-летний специалист возглавлял "Спартак" из Нальчика, "Локомотив", "Анжи", "Кубань" и другие российские клубы.

В настоящее время "Балтика" занимает 17-е место в турнирной таблице. В последнем туре калининградская команда сыграла в ничью со счетом 3:3 с подмосковными "Химками".

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