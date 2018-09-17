Около завода «Янтарь» завершается монтаж 112-метровой опоры ЛЭП
В Калинниграде около завода «Янтарь»на левом берегу Преголи завершается монтаж последнего яруса самой высокой в стране 112-метровой стилизованной опоры линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
Установку производят с помощью крана грузоподъемностью 500 тонн, его доставили из Санкт-Петербурга специально для выполнения работ. Надежность конструкций обеспечивают 270 свай. Общая масса якорей сопоставима с составом поезда из 17 вагонов – 1000 тонн. Аналогичную опору устанавливают на правом берегу реки, там идет монтаж третьего яруса, его осуществляют с помощью крана грузоподъемностью 200 тонн.
- В вечернее и ночное время суток на опорах будет включаться освещение, что сделает их заметными для кораблей и жителей области. Необычный инженерный проект – часть линии электропередачи, которая строится для технологического присоединения Прегольской ТЭС, - отметили в пресс-службе электросетевой компании.