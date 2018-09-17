В Калининграде на двух улицах появятся три новых остановочных пункта
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде начались работы по обустройству трех новых остановочных пунктов для межмуниципальных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Два новых пункта появятся на улице Черняховского,7 и ул. Черняховского 8-12, еще одну остановку оборудуют на ул. Театральная 36-40.
В районе Черняховского, 7 подрядчик уже начал строительство заездного кармана, остановочный пункт на ул.Черняховского 8-12 обозначат соответствующими дорожными знаками и разметкой.
Остановочный пункт на ул.Театральной будет обустроен в районе дома № 36-40. Здесь обновят покрытие из асфальта, установят знаки, нанесут разметку.