2018-09-17T16:15:10+03:00
Общество

Калининградский участник конференции «Архитектор будущего»: Горожанам нужно самовыражаться даже через ЖКХ-арт

По словам Михаила Никоненко, властям нужны новые управленческие кадры, терпимые к мнениям непрофессионалов
Иван МАРКОВ
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Иногда ЖКХ-арт становится искусствомИногда ЖКХ-арт становится искусствомФото: Иван МАРКОВ
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В Москве на прошлой неделе прошла конференция «Архитектор будущего», ставшая первым модулем из четырех запланированных и собравшая 100 финалистов бесплатной образовательной программы развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей и госслужащих Архитекторы.РФ. В сотню вошли и два конкурсанта из Калининграда: Михаил Никоненко и Яна Мерцалова. Зачем проводилось мероприятие, и что от него ждут участники и организаторы, Михаил Никоненко рассказал «Комсомолке».

- Первое, что я вынес - это то, что нужно быть более демократичным по отношению к мнениям «непрофессионалов», - говорит Никоненко. - Например, при проектировании дворов давать людям самовыражаться постпредством «ЖКХ-арта», хоть это и треш. Второе — важность самоорганизации в коллективной работе.

Властям же, по словам Никоненко, эта программа необходима для привлечения молодых и прогрессивных кадров в свои ряды, в основном управленческие.

- Во втором модуле участники поедут по городам России, и у них будет возможность встретиться с администрациями. Это поможет выявить градостроительные и урбанистические проблемы в регионах, и их возможные решения, - добавил Михаил.

Напомним, конференция прошла в Москве с 10 по 12 сентября.

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