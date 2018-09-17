Мэрия Калининграда: В районе улицы Левитана необходимо строить новую школу
Юго-Восточный жилой район Калининграда очень быстро развивается, однако на территории, прилегающей к улице Емельянова, есть только одна школа и есть серьезная необходимость создавать дополнительные места в школах. Об этом заявил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
- В2019 году при наличии источников финансирования может начаться проектирование школы в районе улицы Левитана. В предыдущие годы мы успели зарезервировать земельный участок почти 3 гектара под школу в районе улицы Левитана. Это смежный участок с территорий детского сада, открытого в сентябре 2005 года. Он находится в удовлетворительном состоянии, – сказал Крупин.
Он добавил, что сейчас для проектирования в стараются применять уже ранее реализованные проекты, которые внесены в реестр экономически эффективной документации и позволяют ее повторно использовать. Поэтому при наличии готового проекта, получившего положительное заключение госэкспертизы, можно получить необходимое финансирование, включившись в госпрограмму.
- Обычно такие крупные социальные проекты мы строим с привлечением средств вышестоящих бюджетов. При наличии финансирования, если все пойдет без сбоев, то новая школа появится на улице Левитана в 2022-23 году, - сказал Артур Крупин.