В Советске 15-летний мотоциклист сбил двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Советске четыре человека пострадали в дорожной аварии с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в минувшую пятницу на улице Тимирязева. 15-летний подросток без прав сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда пострадал юный нарушитель, 16-летний пассажир, а также двое пешеходов: 33-летни мужчина и 21-летняя девушка.
По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.