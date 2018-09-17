2018-09-17T16:24:55+03:00
Происшествия

В Советске 15-летний мотоциклист сбил двух пешеходов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Советске четыре человека пострадали в дорожной аварии с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в минувшую пятницу на улице Тимирязева. 15-летний подросток без прав сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда пострадал юный нарушитель, 16-летний пассажир, а также двое пешеходов: 33-летни мужчина и 21-летняя девушка.

По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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