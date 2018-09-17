Калининградец жестоко избил человека железной палкой

17 Сент. 16:28 2018-09-17T16:28:28+03:00

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Пять с половиной лет в колонии общего режима проведет житель Мамоново, который в октябре прошлого года жестоко избил другого горожанина.

Дело было ночью, возле одного из домов по улице Железнодорожной. В качестве оружия преступник использовал валявшуюся поблизости металлическую арматурину. Подойдя к автомобилю, мамоновец через открытое окно нанес удар в нос противнику, а когда тот попытался выскочить на улицу, еще несколько раз огрел по ноге и рукам. Можно считать настоящим везением, что в результате все ограничилось «только» вредом здоровью средней тяжести.

- Он первый начал! – в свое оправдание заявил подсудимый.

Багратионовский районный суд, действительно, признал этот факт в качестве смягчающего обстоятельства. Равно как и возмещение потерпевшему морального вреда. С другой стороны, не принять во внимание то обстоятельство, что парень ранее уже был осужден за аналогичное преступление и в момент драки пребывал еще на испытательном сроке, тоже было нельзя. Отсюда и окончательный приговор «по совокупности», как иногда выражаются в судейской среде.