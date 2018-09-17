Эксперты подсчитали, сколько калининградцы тратят в месяц на «коммуналку»

17 Сент. 17:35 2018-09-17T17:37:00+03:00

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Калининградская область заняла 38-е место среди регионов России по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий рейтинг подготовило «РИА Рейтинг».

В среднем, жители область тратят на оплату коммунальных услуг 3 491 руб в месяц, по сравнению с прошлым годом, эта сумма увеличилась 0,2%.

В среднем по стране расходы на оплату на жилищно-коммунальных услуг составляют 4219 рублей, за год они снизились на 0,4%.