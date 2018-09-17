В Калинниграде сотрудника таможни поймали на взятке

17 Сент. 17:43 2018-09-17T17:44:14+03:00

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В Калининграде сотрудник таможни подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Как установило следствие, сотрудник таможенного поста Мамоново-2 «не заметил» автомобиль, который перевозил негабаритный груз и не стал привлекать водителя к административной ответственности. За это мужчина получил перевод на свою банковскую карту в размере 30 тысяч рублей.

- Подозреваемый свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.