В Калинниграде сотрудника таможни поймали на взятке
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде сотрудник таможни подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
Как установило следствие, сотрудник таможенного поста Мамоново-2 «не заметил» автомобиль, который перевозил негабаритный груз и не стал привлекать водителя к административной ответственности. За это мужчина получил перевод на свою банковскую карту в размере 30 тысяч рублей.
- Подозреваемый свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.