За неделю калининградские приставы арестовали 77 автомобилей на 40 млн рублей

17 Сент. 18:13 2018-09-17T18:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение недели в Калининградской области приставы арестовали 77 автомобилей на общую сумму 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Все должники были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, однако в установленные сроки не оплатили задолженность.

- В черный список приставов попали владельцы автомобилей, имеющие долги по налогам службы, коммунальные платежи, долги банкам, физическим лицам, исполнительском у сбору, а также иных взысканий в бюджет РФ, - отметили в пресс-службе приставов.

Теперь у должников есть 10 дней, чтобы оплатить задолженности, иначе их автомобили выставят на торги.