2018-09-17T18:14:17+03:00
Общество

За неделю калининградские приставы арестовали 77 автомобилей на 40 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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В течение недели в Калининградской области приставы арестовали 77 автомобилей на общую сумму 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Все должники были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, однако в установленные сроки не оплатили задолженность.

- В черный список приставов попали владельцы автомобилей, имеющие долги по налогам службы, коммунальные платежи, долги банкам, физическим лицам, исполнительском у сбору, а также иных взысканий в бюджет РФ, - отметили в пресс-службе приставов.

Теперь у должников есть 10 дней, чтобы оплатить задолженности, иначе их автомобили выставят на торги.

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