За неделю калининградские приставы арестовали 77 автомобилей на 40 млн рублей
В течение недели в Калининградской области приставы арестовали 77 автомобилей на общую сумму 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Все должники были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, однако в установленные сроки не оплатили задолженность.
- В черный список приставов попали владельцы автомобилей, имеющие долги по налогам службы, коммунальные платежи, долги банкам, физическим лицам, исполнительском у сбору, а также иных взысканий в бюджет РФ, - отметили в пресс-службе приставов.
Теперь у должников есть 10 дней, чтобы оплатить задолженности, иначе их автомобили выставят на торги.