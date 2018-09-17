2018-09-17T18:32:13+03:00
Общество

Билеты на поезд «Янтарь» с декабря можно будет покупать за 90 суток до отправления

Изменения вступят в силу с 9 декабря
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Билеты на фирменный поезд «Янтарь» направлением КалининградМосква – Калининград можно будет оформлять за 90 суток до отправления поезда с 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, это стало возможно в результате достигнутых договоренностей с железнодорожными администрациями Литвы и Белоруссии. Нововведение ждет пассажиров с вводом графика движения поездов на 2018/2019 г. Так, с 9 декабря 2018 года можно приобрести проездные документы на поезд «Янтарь», отправляющийся 8 марта 2019 года.

Напомним, в настоящее время продажа билетов на поезда в сообщении с Калининградом открывается за 60 суток до отправления.

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