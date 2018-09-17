В Светлом директор управляющей компании оплатил долг и избежал уголовной ответственности

17 Сент. 18:39 2018-09-17T18:40:16+03:00

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В Светлом управляющая компания погасила многомиллионный долг перед теплосетью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С апреля 2011 года по ноябрь 2015 года ООО «Управляющая компания» собирала с жильцов плату за тепло и горячую воду, однако не перечисляла их в местную теплосеть. В итоге задолженность перед ресурсоснабжающей компанией составил свыше 23 млн рублей.

На директора компании завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». В ходе расследования дела директор возместил ущерб в сумме 23 159 297 и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, светловский городской суд ходатайство удовлетворил.