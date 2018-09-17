В конце сентября папа Римский посетит страны Прибалтики

17 Сент. 18:45 2018-09-17T18:45:41+03:00

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22-23 сентября в Литве состоится визит папы Римского. Как сообшает издание Delfi, в Литве предстоятель Римской католической церкви посетит Вильнюс и Каунас, затем отправится в Ригу и Таллин.

- Мы ожидаем большое количество людей, - заявили журналистам в Каунасском архиепископстве. - На этот день выдано более 90 тысяч приглашений.

Еще больше народу наверняка соберется в литовской столице. Наиболее насыщенная программа в литовской части визита ожидается как раз в Вильнюсе, где папа Римский в течение двух дней посетит несколько мероприятий.

Литовские СМИ утверждают, что визит понтифика обойдется государственному бюджету 1,75 млн евро.