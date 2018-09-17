2018-09-17T21:09:34+03:00
Происшествия

И ураган не нужен: Под Калининградом 55 домов по непонятной причине остались без света

В "Янтарьэнерго" утверждают, что электричество в Луговом не отключали
Кирилл Алексеев
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В поселке Луговое под Калининградом 55 домов отключили от электроэнергии. В них проживают около 600 человек. Об этом "КП" сообщили местные жители.

- Утром у нас появилось объявление, что электричество будет отключено до 16 часов. Но уже стемнело, а света как не было, так и нет. При этом у нас стоят насосы, которые работают от электричества. Мы сидим и без света, и без воды, - рассказали жильцы. - Мы обращались в "Янтарьэнерго", нам сообщили, что сети принадлежат не им, поэтому помочь ничем не могут.

Мы получили оперативный комментарий в "Янтарьэнерго", где нам также сообщили, что энергокомпания к отключению света в поселке Луговое отношения не имеет.

- Сети принадлежат не нам, - сообщили в пресс-службе.

В администрации Гурьевского городского округа, к которому относится поселок Луговое, ситуацию пока не прокомментировали.

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