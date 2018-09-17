И ураган не нужен: Под Калининградом 55 домов по непонятной причине остались без света
В поселке Луговое под Калининградом 55 домов отключили от электроэнергии. В них проживают около 600 человек. Об этом "КП" сообщили местные жители.
- Утром у нас появилось объявление, что электричество будет отключено до 16 часов. Но уже стемнело, а света как не было, так и нет. При этом у нас стоят насосы, которые работают от электричества. Мы сидим и без света, и без воды, - рассказали жильцы. - Мы обращались в "Янтарьэнерго", нам сообщили, что сети принадлежат не им, поэтому помочь ничем не могут.
Мы получили оперативный комментарий в "Янтарьэнерго", где нам также сообщили, что энергокомпания к отключению света в поселке Луговое отношения не имеет.
- Сети принадлежат не нам, - сообщили в пресс-службе.
В администрации Гурьевского городского округа, к которому относится поселок Луговое, ситуацию пока не прокомментировали.