Стала известна причина отключения света в поселке Луговое под Калининградом

17 Сент. 21:36 2018-09-17T21:36:41+03:00

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В редакцию "КП" обратились жители послека Луговое под Калининградом, которые пожаловались на то, что в их поселке в понедельник отключили свет. Без электричества остались 55 домов, в которых проживают около 600 человек. Ни в одной организации граждане не могли получить информацию, по какой причине отключен свет и кому принадлежат электрические сети в их поселке. Это побудило их обратиться в "Комсомолку".

В компании "Янтарьэнерго" нам прокомментировали ситуацию:

- Мы к отключению электричества отношения не имеем, аварийных ситуаций не возникало, - рассказали в пресс-службе энергокомпании. - Электрические сети в этом поселке принадлежат администрации Луговского сельского поселения. Электричество, как нам стало известно, было отключено из-за аварии на трансформаторной подстанции. В начале восьмого вечера свет в домах жителей Лугового появился.

Мы связались с местными жителями, они подтвердили эту информацию, добавив, что администрация Лугового на контакт с ними так и не вышла.