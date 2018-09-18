В калининградском этапе Кросса Нации приняли участие почти 1300 человек

18 Сент. 10:00 2018-09-18T10:00:15+03:00

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В минувшие выходные на берегу Нижнего озера в Калининграде прошли легкоатлетические соревнования в честь всероссийского дня бега.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, на старт дистанций от 500 до 12 тысяч метров вышло 1280 участников.

Возраст спортсменов был от 9 лет и старше. Как отметила главный секретарь соревнований Людмила Перепеченая, самым опытным участникам на двоих уже больше 150 лет.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации.

Первое подобное мероприятие осуществили в 2004 г. с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения людей к занятиям физкультурой.