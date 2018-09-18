2018-09-18T10:25:17+03:00
Общество

В Калининграде водитель внедорожника перевозил 20 кг янтаря без документов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калинниграде полицейские изъяли у водителя внедорожника 20 кг янтаря-сырца.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Черняховского. Там инспекторы ГИБДД остановили внедорожник, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При проверке документов полицейские обратили внимание, что 24-летний водитель нервничает и решили досмотреть автомобиль. В багажнике они обнаружили 5 пакетов, в которых находилось около 20 килограммов янтаря и водолазное оборудование. Водитель не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения солнечного камня.

На место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к административной ответственности по «Самовольная добыча янтаря».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале