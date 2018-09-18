В Калининграде водитель внедорожника перевозил 20 кг янтаря без документов
В Калинниграде полицейские изъяли у водителя внедорожника 20 кг янтаря-сырца.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Черняховского. Там инспекторы ГИБДД остановили внедорожник, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
При проверке документов полицейские обратили внимание, что 24-летний водитель нервничает и решили досмотреть автомобиль. В багажнике они обнаружили 5 пакетов, в которых находилось около 20 килограммов янтаря и водолазное оборудование. Водитель не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения солнечного камня.
На место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к административной ответственности по «Самовольная добыча янтаря».