В Калининграде водитель внедорожника перевозил 20 кг янтаря без документов

18 Сент. 10:24 2018-09-18T10:25:17+03:00

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В Калинниграде полицейские изъяли у водителя внедорожника 20 кг янтаря-сырца.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Черняховского. Там инспекторы ГИБДД остановили внедорожник, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При проверке документов полицейские обратили внимание, что 24-летний водитель нервничает и решили досмотреть автомобиль. В багажнике они обнаружили 5 пакетов, в которых находилось около 20 килограммов янтаря и водолазное оборудование. Водитель не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения солнечного камня.

На место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к административной ответственности по «Самовольная добыча янтаря».