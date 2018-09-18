2018-09-18T10:40:15+03:00
Общество

В Калининграде на директора компании завели дело за дачу взятки таможеннику

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в отношении директора транспортной компании возбудили уголовное дело за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По версии следствия, мужчина передал таможенному инспектору 30 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение через границу грузовика с негабаритным грузом.

Сейчас взяткодатель задержан и помещен под домашний арест, расследование уголовного дела продолжается.

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