В Зеленоградске сирот зачислили в школу после вмешательства прокуратуры

18 Сент. 10:40 2018-09-18T10:41:10+03:00

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В Зеленоградске после вмешательства прокуратуры местные власти зачислили в школу воспитанников детского дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что управление образования Зеленоградска отказало в зачислении в школу троих воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш Дом».

После внесения представления об устранении нарушений федерального законодательства все дети были приняты в среднюю школу Зеленоградска.