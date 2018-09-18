2018-09-18T10:46:25+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде до 17 часов не будет холодной воды на ул.Черниговская 39-43, 43а,31а-в,51-53. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов не будет электричества на ул. Зарайская 1-19, пр-т Московский 83-93, ул. Фрунзе 4, пр-т Мира 87, ул.Чапаева 6а, 8а, 22, ул.Каштановая аллея 42, ул.Косм. Леонова 7б, 7в, 7г-7д, 9б,10,11-17, 11а-17б, 12-12а, 14, 17, 19, 19а-19б, 21-25, 25а, 25б, 27-27а, пер. Зоологический 1-11,6-12, ул. Косм. Пацаева 3, ул. Комсомольская 12, 14.

До 20 часов света не будет на ул. Дрожжевая 8а, 8-10а, ТСЖ «Дружба 4».

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