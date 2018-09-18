18 Сент. 10:51 2018-09-18T10:51:29+03:00

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В Гвардейске возле Центра культуры и досуга привели в порядок сквер. Как сообщает муниципальная газета «Наша жизнь», в сквере обустроили новые клумбы, обновили детские горки и карусели.

- В течение нескольких месяцев волонтеры, активные жители Гвардейска, сотрудники библиотеки имени Александра Твардовского красили в яркие цвета скамейки, высаживали декоративные растения на клумбы у городского Центра культуры и досуга, - отмечает издание.

Работы проводились в рамках проекта «ЭКОслед».