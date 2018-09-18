2018-09-18T10:58:08+03:00
Общество

В Калининграде пропал 7-летний мальчик

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда объявила в розыск 7-летнего Матвея Нельзина. Накануне вечером ученик первого класса ушел из дома на улице У. Громовой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ребенку на вид 6 лет, рост около 100-110 см. Был одет: чёрная кепка, чёрные спортивные штаны, синие сланцы, зелёная футболка, красная ветровка с капюшоном.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, на поиски несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав полиции. Сотрудники ПДН, уголовного розыска, патрульные полицейские обследуют местность, получив дополнительные силы полиции.

В случае если у Вас есть информация о местонахождении Матвея Нельзина незамедлительно сообщите ее в полицию по телефонам: 552-402, 21-46-39, либо 02, 102.

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