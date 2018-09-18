2018-09-18T11:22:33+03:00
Общество

На польской границе задержали калининградца, который сменил фамилию, чтобы не платить штраф

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурское пограничное управление
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На польской границе задержали жителя Калининградской области, которого разыскивали за неуплату штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного управления.

Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. В ходе проверки документов пограничники установили, что 29-летнего калининградца ранее оштрафовали на 2400 злотых за контрабанду сигарет. Также ему был запрещен въезд в Евросоюз до 2020 года. Чтобы не платить штраф, мужчина поменял имя и фамилию и пересекал границу по новым документам.

В результате мужчине пришлось оплатить штраф и вернуться домой.

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