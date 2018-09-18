На Московском проспекте столкнулись машины, в которых везли детей

18 Сент. 11:23 2018-09-18T11:23:27+03:00

К счастью, юные пассажиры серьезно не пострадали

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 18 сентября, утром случилось ДТП на Московском проспекте в Калининграде. На часах было около 10:00, когда столкнулись де иномарки.

«Две машины не плохо так стукнулись. Стоят ДПС, была одна скорая, чуть позже подъехала Реанимационка», - пишут очевидцы с группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Один из комментаторов в Сообществе выложил фотографии и уточнил детали аварии.

«В машинах были дети, их проверили на сотрясение мозга. Сотрясений нет. Все нормально», – сообщил он.