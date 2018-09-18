Калининградцу грозит 15 лет колонии за торговлю амфетамином

18 Сент. 11:33 2018-09-18T11:34:24+03:00

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В Калинниграде задержали мужчину, подозреваемого распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские провели проверочную закупку и задержали 25-летнего калининградца с поличным при продаже амфетамина. В ходе личного досмотра у него нашли психотропные вещества в крупном размере.

На злоумышленника завели уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в значительном размере» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере». Максимальная санкция данных статей предусматривает 15 лет лишения свободы.

Сейчас задержанный помещен в ИВС, решается вопрос о его аресте.