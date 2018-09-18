В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 7-летнего мальчика на стройплощадке

18 Сент. 11:54 2018-09-18T11:54:45+03:00

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска нашли пропавшего 7-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Напомним, 7-летний Матвейнакануне ушел из дома и не вернулся. Сегодня рано утром ребенка обнаружили на улице Батальной.

- Всю ночь сотрудники полиции вели поиски Матвея в ближайших дворах, на детских площадках, в открытых подъездах, подвалах, – рассказала Светлана Поставничая. - И только на рассвете внутри недостроенного строительного объекта на брошенном матрасике был найден свернувшийся в клубочек от холода маленький мальчик. – Его сразу доставили в отдел полиции, накормили, напоили горячим чаем и сейчас ребёнок доставлен в детскую областную больницу до того, как органы опеки не определят его дальнейшее место пребывания, так как в квартире рядом пьющими мамой и отцом находится Матвею не безопасно.