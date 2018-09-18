Власти продают военный городок под Зеленоградском за 13 млн рублей
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:
Региональные власти выставили на продажу военный городок в поселке Зеленый Гай в Зеленоградском городском округе. Соответствующее постановление об условиях приватизации госимущества опубликовано на официальном сайте областного правительства.
На продажу выставлены 9 нежилых зданий площадью от 40 квадратных метров до 512 «квадратов», три технических сооружения и земельный участок площадью более 54 тысяч квадратных метров.
Начальная цена продажи – 13 млн 40 тысяч рублей.