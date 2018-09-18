Власти продают военный городок под Зеленоградском за 13 млн рублей

18 Сент. 12:10 2018-09-18T12:14:16+03:00

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Региональные власти выставили на продажу военный городок в поселке Зеленый Гай в Зеленоградском городском округе. Соответствующее постановление об условиях приватизации госимущества опубликовано на официальном сайте областного правительства.

На продажу выставлены 9 нежилых зданий площадью от 40 квадратных метров до 512 «квадратов», три технических сооружения и земельный участок площадью более 54 тысяч квадратных метров.

Начальная цена продажи – 13 млн 40 тысяч рублей.