В Калининградской области зарегистрировали 24 случая заболевания клещевым боррелиозом

18 Сент. 13:42 2018-09-18T13:43:55+03:00

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В Калининградской области продолжается сезон активности клещей. За 8 месяцев этого года в регионе зарегистрированы 24 случая заболевания клещевым боррелиозом и 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Как уточнили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, все заболевшие энцефалитом ранее не были привиты против этой инфекции.

Кровопийцы продолжают атаковать калининградцев. Только за неделю с 10 по 16 сентября в медицинские организации обратились 249 человек (из них 42 ребенка), пострадавших от присасывания клещей. Большая часть укушенных сообщили, что клещ присосался к ним в лесу.

Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 3667 обращений пострадавших от укусов клещей. Среди пострадавших 950 детей.

Врачи отметили, что число обращений не превышает среднемноголетних значений.