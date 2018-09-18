2018-09-18T13:47:22+03:00
Происшествия

За сутки в области сбили двух велосипедистов и мотоциклиста

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 17 сентября, на дорогах Калининградской области в ДТП пострадали два велосипедиста и водитель мотороллера. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В Гурьевском районе на автодороге «Гурьевск-Поддубное 26-летний водитель «Рено» сбил пересекавшего проезжую часть велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

В Багратионовском районе водитель «Шкоды» при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотороллером «Бенелли». В результате ДТП 17-летний водитель моторолерра получил травмы.

На улице Барнаульской в Калинниграде 49-летняя водитель «Опеля» сбила на пересекавшего проезжую часть 26-летнего велосипедиста. В результате аварии велосипедист получил травмы.

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